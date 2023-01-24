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Синегубов: В Харьковской области враг из минометов обстрелял Стрелечье

Общество 15:53   24.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области враг из минометов обстрелял Стрелечье

Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ранения получили два гражданских человека: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние – среднее», — рассказал Синегубов.

Еще враг ударил из минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелка. Там обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".