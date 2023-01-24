Синегубов: В Харьковской области враг из минометов обстрелял Стрелечье
Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Ранения получили два гражданских человека: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние – среднее», — рассказал Синегубов.
Еще враг ударил из минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелка. Там обошлось без пострадавших.
Читайте также: На Харьковщине пять человек ранены из-за артиллерийских обстрелов 24 января
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: В Харьковской области враг из минометов обстрелял Стрелечье»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 15:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".