На Харьковщине пять человек ранены из-за артиллерийских обстрелов 24 января

Враг обстрелял Волчанск и Липцы 24 января, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«В Волчанске в результате вражеских артобстрелов поврежден ряд частных домовладений. Получили ранения три мирных жителя», — говорится в сообщении.

24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы: получили ранения мужчина и женщина.