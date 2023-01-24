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На Харьковщине пять человек ранены из-за артиллерийских обстрелов 24 января

Общество 14:54   24.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине пять человек ранены из-за артиллерийских обстрелов 24 января

Враг обстрелял Волчанск и Липцы 24 января, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«В Волчанске в результате вражеских артобстрелов поврежден ряд частных домовладений. Получили ранения три мирных жителя», — говорится в сообщении.

24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы: получили ранения мужчина и женщина.

Читайте также: На Харьковщине  под огонь попали волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Липцы.

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял Волчанск и Липцы 24 января, сообщила Харьковская областная прокуратура.".