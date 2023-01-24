На Харьковщине пять человек ранены из-за артиллерийских обстрелов 24 января
Враг обстрелял Волчанск и Липцы 24 января, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«В Волчанске в результате вражеских артобстрелов поврежден ряд частных домовладений. Получили ранения три мирных жителя», — говорится в сообщении.
24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы: получили ранения мужчина и женщина.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 14:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял Волчанск и Липцы 24 января, сообщила Харьковская областная прокуратура.".