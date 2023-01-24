На Харківщині п’ятеро людей поранено через артилерійський обстріл 24 січня
Ворог обстріляв Вовчанськ та Липці 24 січня, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«У Вовчанську внаслідок ворожих артобстрілів пошкоджено низку приватних домоволодінь. Отримали поранення троє мирних жителів», – йдеться в повідомленні.
24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці: отримали поранення чоловік та жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 14:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв Вовчанськ та Липці 24 січня, повідомила Харківська обласна прокуратура.".