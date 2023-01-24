На Харківщині вдень через артилерійський обстріл поранені чоловік та жінка
Армія рф обстріляла сьогодні, 24 січня, село Липці на Харківщині.
«24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці: отримали поранення чоловік та жінка», – повідомила Харківська обласна прокуратура.
Поранені — волонтери, які везли до Липців гуманітарну допомогу
Автобус, який їхав з Харкова об 11:00, повернули назад.
Читайте також: Вранці Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині вдень через артилерійський обстріл поранені чоловік та жінка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 13:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія рф обстріляла сьогодні, 24 січня, село Липці на Харківщині.".