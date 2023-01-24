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На Харківщині вдень через артилерійський обстріл поранені чоловік та жінка

Суспільство 13:31   24.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині вдень через артилерійський обстріл поранені чоловік та жінка

Армія рф обстріляла сьогодні, 24 січня, село Липці на Харківщині.

«24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці: отримали поранення чоловік та жінка», – повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранені — волонтери, які везли до Липців гуманітарну допомогу

Автобус, який їхав з Харкова об 11:00, повернули назад.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія рф обстріляла сьогодні, 24 січня, село Липці на Харківщині.".