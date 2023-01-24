На Харківщині вдень через артилерійський обстріл поранені чоловік та жінка

Армія рф обстріляла сьогодні, 24 січня, село Липці на Харківщині.

«24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці: отримали поранення чоловік та жінка», – повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранені — волонтери, які везли до Липців гуманітарну допомогу

Автобус, який їхав з Харкова об 11:00, повернули назад.