Зранку Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про масштабний обстріл Куп’янська вранці 24 січня.
“Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Куп’янськ. Є попадання в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – написав голова ХОВА в Телеграмі
Також, за інформацією Синєгубова, протягом доби ворог вів обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. Перелік населених пунктів, які потрапили під обстріли, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Читайте також: Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб
“У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об’єкт цивільної промисловості, сталися пожежі. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості“, — перерахував події минулої доби Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зранку Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про масштабний обстріл Куп’янська вранці 24 січня".