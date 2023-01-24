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Зранку Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов

Події 08:46   24.01.2023
Оксана Горун
Зранку Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про масштабний обстріл Куп’янська вранці 24 січня.

“Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Куп’янськ. Є попадання в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – написав голова ХОВА в Телеграмі

Також, за інформацією Синєгубова, протягом доби ворог вів обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. Перелік населених пунктів, які потрапили під обстріли, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

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    • У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об’єкт цивільної промисловості, сталися пожежі. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості“, — перерахував події минулої доби Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про масштабний обстріл Куп’янська вранці 24 січня".