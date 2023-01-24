Утром Харьковщина попала под обстрел, произошли масштабные пожары — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о масштабном обстреле Купянска утром 24 января.
«Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал глава ХОВА в telegram.
Также, по информации Синегубова, в течение суток враг вел обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Перечень населенных пунктов, попавших под обстрелы, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Читайте также: Враг все же имеет целью Харьковскую область и Харьков — Синегубов
«В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры. В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — перечислил события минувших суток Синегубов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Утром Харьковщина попала под обстрел, произошли масштабные пожары — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о масштабном обстреле Купянска утром 24 января".