Утром Харьковщина попала под обстрел, произошли масштабные пожары — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о масштабном обстреле Купянска утром 24 января.

«Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал глава ХОВА в telegram.

Также, по информации Синегубова, в течение суток враг вел обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Перечень населенных пунктов, попавших под обстрелы, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

«В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры. В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — перечислил события минувших суток Синегубов.