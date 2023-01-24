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Утром Харьковщина попала под обстрел, произошли масштабные пожары — Синегубов

Происшествия 08:46   24.01.2023
Оксана Горун
Утром Харьковщина попала под обстрел, произошли масштабные пожары — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о масштабном обстреле Купянска утром 24 января.

«Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал глава ХОВА в telegram.

Также, по информации Синегубова, в течение суток враг вел обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Перечень населенных пунктов, попавших под обстрелы, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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    • «В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры. В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — перечислил события минувших суток Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о масштабном обстреле Купянска утром 24 января".