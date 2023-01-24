На Харьковщине днем из-за артиллерийских обстрелов ранены мужчина и женщина
Армия рф обстреляла сегодня, 24 января, село Липцы на Харьковщине.
«24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы: получили ранения мужчина и женщина», — сообщила Харьковская областная прокуратура.
Автобус, ехавший из Харькова в 11:00, вернули обратно.
Ранненные — волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Липцы.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 13:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф обстреляла сегодня, 24 января, село Липцы на Харьковщине.".