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На Харьковщине днем из-за артиллерийских обстрелов ранены мужчина и женщина

Общество 13:31   24.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине днем из-за артиллерийских обстрелов ранены мужчина и женщина

Армия рф обстреляла сегодня, 24 января, село Липцы на Харьковщине.

«24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы: получили ранения мужчина и женщина», — сообщила Харьковская областная прокуратура.

Автобус, ехавший из Харькова в 11:00, вернули обратно.

Ранненные — волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Липцы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия рф обстреляла сегодня, 24 января, село Липцы на Харьковщине.".