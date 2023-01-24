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Синєгубов: На Харківщина ворог з мінометів обстріляв Стрілечу

Суспільство 15:53   24.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщина ворог з мінометів обстріляв Стрілечу

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

« Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній», -розповів Синєгубов.

Ще ворог ударив із мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Там обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 15:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".