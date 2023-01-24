Синєгубов: На Харківщина ворог з мінометів обстріляв Стрілечу

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

« Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній», -розповів Синєгубов.

Ще ворог ударив із мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Там обійшлося без постраждалих.