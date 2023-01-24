Сложная авария на водопроводе на Алексеевке: коммунальщики разрыли проспект

24 января работники КП «Харьковводоканал» начали восстановительные работы на водопроводе диаметром 1000 мм на проспекте Победы в Шевченковском районе.

Этот трубопровод имеет большое значение для водоснабжения жителей, поэтому ремонт проводят без отключения воды, сообщил начальник районной службы наружных водопроводных сетей Андрей Целогородцев.

После завершения ремонта территорию благоустроят, добавил он.



Фото: КП «Харьковводоканал»

По словам Целогородцева, 24 января в Харькове коммунальщики в целом начали ремонтные работы на 18 участках трубопроводов холодного водоснабжения.

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