Live
  • Вторник 24.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.75
    • 🟢

Сложная авария на водопроводе на Алексеевке: коммунальщики разрыли проспект

Общество 18:19   24.01.2023
Елена Нагорная
Сложная авария на водопроводе на Алексеевке: коммунальщики разрыли проспект Фото: КП «Харьковводоканал»

24 января работники КП «Харьковводоканал» начали восстановительные работы на водопроводе диаметром 1000 мм на проспекте Победы в Шевченковском районе.

Этот трубопровод имеет большое значение для водоснабжения жителей, поэтому ремонт проводят без отключения воды, сообщил начальник районной службы наружных водопроводных сетей Андрей Целогородцев.

После завершения ремонта территорию благоустроят, добавил он.


Фото: КП «Харьковводоканал»

По словам Целогородцева, 24 января в Харькове коммунальщики в целом начали ремонтные работы на 18 участках трубопроводов холодного водоснабжения.

Читайте также: Из кранов харьковчан течет освященная вода

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:39
После тщетных попыток наступать враг перешел в оборону на Купянщине — Генштаб
17:58
Еще один трамвай в Харькове временно изменит маршрут
17:53
За почти год войны цены на рынке недвижимости в Харькове снизились на 40%
16:42
В метро Харькова убирают новогоднюю елку (Фото)
12:59
В Харькове на Салтовке 26 января трамваи сменят движение

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сложная авария на водопроводе на Алексеевке: коммунальщики разрыли проспект»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 января работники КП «Харьковводоканал» начали восстановительные работы на водопроводе диаметром 1000 мм на проспекте Победы в Шевченковском районе.".