Из кранов харьковчан течет освященная вода
На водозаборе Краснопавловского водохранилища комплекса водоподготовки «Днепр» традиционно освятили воду, которая поступает в дома харьковчан.
Обряд провел благочинный Лозовского района протоиерей Ярослав, сообщили на предприятии и добавили, что традицию несмотря на войну не нарушили, так как это важно для людей, которые по разным причинам не могут освятить воду.
«Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства, которые сохраняет в течение года, а еще очищает и оздоравливает. Крещение — это духовный обряд, благодаря которому через освящение воды мы закаляем тело и душу», — отметили в КП «Харьковводоканал».
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Напомним, что в Харьковской области работники Нацполиции, патрульной полиции и ГСЧС следят за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурят в официально определенных для купаний местах. Их в регионе 36, из которых 11 в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На водозаборе Краснопавловского водохранилища комплекса водоподготовки «Днепр» традиционно освятили воду, которая поступает в дома харьковчан.".