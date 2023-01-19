Из кранов харьковчан течет освященная вода

На водозаборе Краснопавловского водохранилища комплекса водоподготовки «Днепр» традиционно освятили воду, которая поступает в дома харьковчан.

Обряд провел благочинный Лозовского района протоиерей Ярослав, сообщили на предприятии и добавили, что традицию несмотря на войну не нарушили, так как это важно для людей, которые по разным причинам не могут освятить воду.

«Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства, которые сохраняет в течение года, а еще очищает и оздоравливает. Крещение — это духовный обряд, благодаря которому через освящение воды мы закаляем тело и душу», — отметили в КП «Харьковводоканал».

Напомним, что в Харьковской области работники Нацполиции, патрульной полиции и ГСЧС следят за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурят в официально определенных для купаний местах. Их в регионе 36, из которых 11 в Харькове.