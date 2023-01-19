З кранів харків’ян тече освячена вода

На водозаборі Краснопавлівського водосховища комплексу водопідготовки “Дніпро” традиційно освятили воду, яка надходить до будинків харків’ян.

Обряд провів благочинний Лозівського району протоієрей Ярослав, повідомили на підприємстві та додали, що традицію попри війну не порушили, бо це важливо для людей, які з різних причин не можуть освятити воду.

“Вважається, що вода в цей день набуває цілющих властивостей, які зберігає протягом року, а ще очищує та оздоровлює. Хрещення – це духовний обряд, завдяки якому через освячення води ми загартовуємо тіло та душу”, – зазначили у КП “Харківводоканал”.

Нагадаємо, що у Харківській області працівники Нацполіції, патрульної поліції та ДСНС стежать за тим, щоб ніщо не завадило мешканцям безпечно відзначити Водохреще. Вони чергують в офіційно визначених для купань місцях. Їх у регіоні 36, з яких 11 у Харкові.