Складна аварія на водопроводі на Олексіївці: комунальники розрили проспект
24 січня працівники КП “Харківводоканал” розпочали відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.
Цей трубопровід має велике значення для водопостачання мешканців, тож ремонт проводять без відключення води, повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.
Після завершення ремонту територію впорядкують, додав він.
Фото: КП “Харківводоканал”
За словами Цілогородцева, 24 січня у Харкові комунальники загалом розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
Читайте також: З кранів харків’ян тече освячена вода
Новини за темою:
Ви читали новину: «Складна аварія на водопроводі на Олексіївці: комунальники розрили проспект»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 січня працівники КП “Харківводоканал” розпочали відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.".