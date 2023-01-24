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Складна аварія на водопроводі на Олексіївці: комунальники розрили проспект

Суспільство 18:19   24.01.2023
Олена Нагорна
Складна аварія на водопроводі на Олексіївці: комунальники розрили проспект

24 січня працівники КП “Харківводоканал” розпочали відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.

Цей трубопровід має велике значення для водопостачання мешканців, тож ремонт проводять без відключення води, повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Після завершення ремонту територію впорядкують, додав він.


Фото: КП “Харківводоканал”

За словами Цілогородцева, 24 січня у Харкові комунальники загалом розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 січня працівники КП “Харківводоканал” розпочали відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.".