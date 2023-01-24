Складна аварія на водопроводі на Олексіївці: комунальники розрили проспект

24 січня працівники КП “Харківводоканал” розпочали відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги у Шевченківському районі.

Цей трубопровід має велике значення для водопостачання мешканців, тож ремонт проводять без відключення води, повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Після завершення ремонту територію впорядкують, додав він.



Фото: КП “Харківводоканал”

За словами Цілогородцева, 24 січня у Харкові комунальники загалом розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.