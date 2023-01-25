Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины

Харьковская область получила 480 кубических метров древесины от «Укрзалізниці». Ее распределили между Волчанской и Ольховатской громадами, где самая сложная ситуация с отоплением.

В Ольховатской громаде дрова получили 120 семей. По данным начальника сельской военной администрации Евгения Шаповала, каждому домовладению передали по 2 кубических метра дров, передает сайт ХОВА.

7



Фото: ХОВА

Читайте также: В Харькове на Журавлевке рубят лес на дрова для жителей города

Напомним, что по постановлению Кабмина жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковщины уже передали 40 тысяч кубометров дров. Подав соответствующие заявки в свои местные советы, люди получили по 6 кубометров твердого топлива.