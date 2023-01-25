Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины
Фото: ХОВА
Харьковская область получила 480 кубических метров древесины от «Укрзалізниці». Ее распределили между Волчанской и Ольховатской громадами, где самая сложная ситуация с отоплением.
В Ольховатской громаде дрова получили 120 семей. По данным начальника сельской военной администрации Евгения Шаповала, каждому домовладению передали по 2 кубических метра дров, передает сайт ХОВА.
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Фото: ХОВА
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Напомним, что по постановлению Кабмина жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковщины уже передали 40 тысяч кубометров дров. Подав соответствующие заявки в свои местные советы, люди получили по 6 кубометров твердого топлива.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 21:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 480 кубических метров древесины от «Укрзалізниці». Ее распределили между Волчанской и Ольховатской громадами, где самая сложная ситуация с отоплением.".