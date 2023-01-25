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Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины

Общество 21:39   25.01.2023
Елена Нагорная
Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины Фото: ХОВА

Харьковская область получила 480 кубических метров древесины от «Укрзалізниці». Ее распределили между Волчанской и Ольховатской громадами, где самая сложная ситуация с отоплением.

В Ольховатской громаде дрова получили 120 семей. По данным начальника сельской военной администрации Евгения Шаповала, каждому домовладению передали по 2 кубических метра дров, передает сайт ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Напомним, что по постановлению Кабмина жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковщины уже передали 40 тысяч кубометров дров. Подав соответствующие заявки в свои местные советы, люди получили по 6 кубометров твердого топлива.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 21:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 480 кубических метров древесины от «Укрзалізниці». Ее распределили между Волчанской и Ольховатской громадами, где самая сложная ситуация с отоплением.".