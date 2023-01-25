Безкоштовні дрова від “Укрзалізниці” отримали дві громади Харківщини

Харківська область отримала 480 кубічних метрів деревини від “Укрзалізниці”. Її розподілили між Вовчанською та Вільхуватською громадами, де найскладніша ситуація з опаленням.

У Вільхуватській тергромаді дрова отримали 120 родин. За даними начальника сільської військової адміністрації Євгена Шаповала, кожному домоволодінню передали по 2 кубічні метри дров, повідомляє сайт ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Нагадаємо, що за постановою Кабміну мешканцям деокупованих населених пунктів Харківщини вже передали 40 тисяч кубометрів дров. Подавши відповідні заявки до своїх місцевих рад, люди отримали по 6 кубометрів твердого палива.