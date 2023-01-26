Елку в метро Харькова разобрали: мероприятия посетили 100 тысяч человек

Главную елку Харькова на станции метро «Университет» и другие новогодние декорации полностью разобрали в ночь на 26 января, сообщили в Харьковском горсовете.

Всего во время новогодних и рождественских праздников в подземке состоялось более 60 спектаклей «Белая колдунья Лединелла», также 19 декабря, 31 декабря и 6 января проходили концерты.

По оценке пресс-службы метрополитена, сказочные представления посетили более 35 тысяч детей и взрослых. При этом общее количество зрителей спектаклей, праздничных концертов и желающих сфотографироваться с новогодними декорациями составило более 100 тысяч человек.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, что главную городскую елку из-за войны впервые установили в метро, на станции «Университет». Открытие состоялось 19 декабря. Ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно было посмотреть костюмированную сказку «Белая колдунья Лединелла». Также для малышей работал домик Святого Николая.