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Елку в метро Харькова разобрали: мероприятия посетили 100 тысяч человек

Общество 18:51   26.01.2023
Елена Нагорная
Елку в метро Харькова разобрали: мероприятия посетили 100 тысяч человек Фото: Харьковский горсовет

Главную елку Харькова на станции метро «Университет» и другие новогодние декорации полностью разобрали в ночь на 26 января, сообщили в Харьковском горсовете.

Всего во время новогодних и рождественских праздников в подземке состоялось более 60 спектаклей «Белая колдунья Лединелла», также 19 декабря, 31 декабря и 6 января проходили концерты.

По оценке пресс-службы метрополитена, сказочные представления посетили более 35 тысяч детей и взрослых. При этом общее количество зрителей спектаклей, праздничных концертов и желающих сфотографироваться с новогодними декорациями составило более 100 тысяч человек.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, что главную городскую елку из-за войны впервые установили в метро, на станции «Университет». Открытие состоялось 19 декабря. Ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно было посмотреть костюмированную сказку «Белая колдунья Лединелла». Также для малышей работал домик Святого Николая.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главную елку Харькова на станции метро «Университет» и другие новогодние декорации полностью разобрали в ночь на 26 января.".