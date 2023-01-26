Ялинку в метро Харкова розібрали: новорічні заходи відвідали 100 тисяч осіб
Головну ялинку Харкова на станції метро “Університет” та інші новорічні декорації повністю розібрали у ніч проти 26 січня, повідомили у Харківській міськраді.
Загалом під час новорічних та різдвяних свят у підземці відбулося понад 60 вистав “Біла чаклунка Ледінелла”, також 19 грудня, 31 грудня та 6 січня проходили концерти.
За оцінкою пресслужби метрополітену, казкові вистави відвідали понад 35 тисяч дітей та дорослих. При цьому загальна кількість глядачів вистав, святкових концертів та охочих сфотографуватися з новорічними декораціями склала понад 100 тисяч людей.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, що головну міську ялинку через війну вперше встановили у метро, на станції “Університет”. Відкриття відбулося 19 грудня. Щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі можна було переглянути костюмовану казку «Біла чаклунка Ледінелла». Також для малюків працював будиночок Святого Миколая.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головну ялинку Харкова на станції метро “Університет” та інші новорічні декорації повністю розібрали у ніч проти 26 січня, повідомили у Харківській міськраді.".