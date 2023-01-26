На Харьковщине горели частные дома и разрушено учебное заведение — ГСЧС

В сводке за минувшие сутки ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине сообщила о серии пожаров после обстрелов, а также разрушениях в Купянске, Волчанске и ближайших к ним населенных пунктах.

За сутки больше всего от вражеских обстрелов пострадали деоккупированные города и территории Харьковской области — в частности, Купянск, Волчанск и Двуречная.

«В 07:28 в городе Купянске возник пожар, вызванный артобстрелом со стороны оккупационных войск РФ. Горело частное торговое заведение на площади 150 кв. м. Спасатели 44-й ГСПЧ вместе с коллегами из Луганской области справились с огнем в 09:20.

В этот же день в 14:58 спасатели в том же составе тушили пожары в с. Кругляковка Куриловской громады. Они также возникли после вражеских обстрелов. Горели 2 частных дома на общей площади 300 кв. м. В 18:50 огонь удалось потушить. В поселке Двуречная после попадания вражеского боеприпаса загорелся частный дом на площади 100 кв. м. Больше часа с пожаром боролись пожарные 14-й ГСПЧ», — перечислили спасатели.

По их данным, во всех этих случаях обошлось без пострадавших.

Кроме того, трижды за сутки бойцы ГСЧС выезжали проверять территории, пострадавших от вражеских обстрелов.

«В городе Купянске пострадали два частных домовладения, в одном из которых полностью разрушен жилой дом. В селе Петропавловка Купянского района взрыв разрушил крышу частного дома и выбил окна. В городе Волчанске получили значительные повреждения 6 частных домовладений, предприятие и учебное заведение. Пострадавшие и пожары в данных случаях не зафиксированы», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.