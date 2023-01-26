На Харьковщине горели частные дома и разрушено учебное заведение — ГСЧС
В сводке за минувшие сутки ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине сообщила о серии пожаров после обстрелов, а также разрушениях в Купянске, Волчанске и ближайших к ним населенных пунктах.
За сутки больше всего от вражеских обстрелов пострадали деоккупированные города и территории Харьковской области — в частности, Купянск, Волчанск и Двуречная.
«В 07:28 в городе Купянске возник пожар, вызванный артобстрелом со стороны оккупационных войск РФ. Горело частное торговое заведение на площади 150 кв. м. Спасатели 44-й ГСПЧ вместе с коллегами из Луганской области справились с огнем в 09:20.
В этот же день в 14:58 спасатели в том же составе тушили пожары в с. Кругляковка Куриловской громады. Они также возникли после вражеских обстрелов. Горели 2 частных дома на общей площади 300 кв. м. В 18:50 огонь удалось потушить. В поселке Двуречная после попадания вражеского боеприпаса загорелся частный дом на площади 100 кв. м. Больше часа с пожаром боролись пожарные 14-й ГСПЧ», — перечислили спасатели.
По их данным, во всех этих случаях обошлось без пострадавших.
Кроме того, трижды за сутки бойцы ГСЧС выезжали проверять территории, пострадавших от вражеских обстрелов.
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«В городе Купянске пострадали два частных домовладения, в одном из которых полностью разрушен жилой дом. В селе Петропавловка Купянского района взрыв разрушил крышу частного дома и выбил окна. В городе Волчанске получили значительные повреждения 6 частных домовладений, предприятие и учебное заведение. Пострадавшие и пожары в данных случаях не зафиксированы», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за минувшие сутки ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине сообщила о серии пожаров после обстрелов, а также разрушениях в Купянске, Волчанске и ближайших к ним населенных пунктах".