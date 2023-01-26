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На Харківщині горіли приватні будинки та зруйновано навчальний заклад – ДСНС

Події 09:16   26.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині горіли приватні будинки та зруйновано навчальний заклад – ДСНС

У зведенні за минулу добу ГУ ДСНС України на Харківщині повідомила про серію пожеж після обстрілів, а також руйнування в Куп’янську, Вовчанську та найближчих до них населених пунктах.

За добу найбільше від ворожих обстрілів постраждали деокуповані міста та території Харківської області – зокрема, Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічна.

” О 07:28 у м. Куп’янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ РФ. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м. Рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини впорались з вогнем о 09:20. Цього ж дня о 14:58 рятувальники у тому ж складі гасили пожежі у с. Кругляківка Курилівської громади. Вони також виникли після ворожих обстрілів. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 300 кв. м. О 18:50 вогонь вдалось загасити. У селищі Дворічна після влучання ворожого боєприпасу загорівся приватний будинок на площі 100 кв.м. Понад годину з пожежею боролися вогнеборці 14-ї ДРПЧ”, – перерахували в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними ДСНС, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Крім того, тричі за добу бійці виїжджали перевіряти території, які постраждали від ворожих обстрілів.

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“У м. Куп’янську постраждали 2 приватних домоволодіння, на одному з яких зруйнований повністю житловий будинок. У с. Петропавлівка Куп’янського району вибух зруйнував дах приватної оселі та повибивав вікна. У м. Вовчанську зазнали значних пошкоджень 6 приватних домоволодінь, підприємство та навчальний заклад. Постраждалих і пожеж у даних випадках не зафіксовано”, – повідомили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за минулу добу ГУ ДСНС України на Харківщині повідомила про серію пожеж після обстрілів, а також руйнування в Куп’янську, Вовчанську та найближчих до них населених пунктах".