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С февраля сирены на Харьковщине будут выть и при отбое воздушной тревоги

Общество 18:12   26.01.2023
Елена Нагорная
С февраля сирены на Харьковщине будут выть и при отбое воздушной тревоги

С 1 февраля в Харьковской области произойдут изменения в сигналах электросирен.

Если сейчас информация об отбое воздушной тревоги отображается в мобильном приложении «Воздушная тревога», то с 1 февраля об отбое будут оповещать и уличные сирены, сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Сигнал об окончании воздушной тревоги будет подаваться путем непрерывного звучания электросирен в течение 30 секунд», — рассказали в ведомстве.

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Ранее в ХОВА сообщали о том, что в области старые системы оповещения меняют на новые. В Харькове уже установили 40 управляющих блоков, далее инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 18:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 февраля в Харьковской области произойдут изменения в сигналах электросирен.".