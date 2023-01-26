С февраля сирены на Харьковщине будут выть и при отбое воздушной тревоги

С 1 февраля в Харьковской области произойдут изменения в сигналах электросирен.

Если сейчас информация об отбое воздушной тревоги отображается в мобильном приложении «Воздушная тревога», то с 1 февраля об отбое будут оповещать и уличные сирены, сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Сигнал об окончании воздушной тревоги будет подаваться путем непрерывного звучания электросирен в течение 30 секунд», — рассказали в ведомстве.

Ранее в ХОВА сообщали о том, что в области старые системы оповещения меняют на новые. В Харькове уже установили 40 управляющих блоков, далее инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области.