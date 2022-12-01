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Старые сирены в Харькове меняют на новые: в каких районах их будет больше

Общество 21:59   01.12.2022
Елена Нагорная
Старые сирены в Харькове меняют на новые: в каких районах их будет больше Фото: Суспільне

В Харькове начали заменять советские системы оповещения — за счет 50 современных устройств, которые ранее передал региону международный комитет Красного Креста.

Сейчас в городе установили 40 управляющих блоков, и впоследствии инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области, рассказал «Суспільному» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он отметил, что новой системой можно управлять дистанционно — с помощью мобильной связи и GPS.

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«Значительная часть сирен пойдет на город Харьков, чтобы обновить системы оповещения в районах, которые подверглись наибольшему обстрелу. Это Салтовка, район ХТЗ, также Индустриальный район», — рассказал Сокол.

«Мы ездим по разным направлениям деоккупированных территорий и слышим от людей, что сигнализации не слышно, или она просто отсутствует, или она не отремонтирована. Поэтому мы видим, что есть потребность. Нам показалось, что будет целесообразно предоставить это количество», — пояснил руководитель миссии международного комитета Красного Креста Максим Забалуев.


Фото: Суспільне

В случае отсутствия мобильной сети новые системы можно будет включать вручную.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 21:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали заменять советские системы оповещения — за счет 50 современных устройств, которые ранее передал региону международный комитет Красного Креста.".