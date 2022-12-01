Старые сирены в Харькове меняют на новые: в каких районах их будет больше
В Харькове начали заменять советские системы оповещения — за счет 50 современных устройств, которые ранее передал региону международный комитет Красного Креста.
Сейчас в городе установили 40 управляющих блоков, и впоследствии инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области, рассказал «Суспільному» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
Он отметил, что новой системой можно управлять дистанционно — с помощью мобильной связи и GPS.
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«Значительная часть сирен пойдет на город Харьков, чтобы обновить системы оповещения в районах, которые подверглись наибольшему обстрелу. Это Салтовка, район ХТЗ, также Индустриальный район», — рассказал Сокол.
«Мы ездим по разным направлениям деоккупированных территорий и слышим от людей, что сигнализации не слышно, или она просто отсутствует, или она не отремонтирована. Поэтому мы видим, что есть потребность. Нам показалось, что будет целесообразно предоставить это количество», — пояснил руководитель миссии международного комитета Красного Креста Максим Забалуев.
Фото: Суспільне
В случае отсутствия мобильной сети новые системы можно будет включать вручную.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали заменять советские системы оповещения — за счет 50 современных устройств, которые ранее передал региону международный комитет Красного Креста.".