Старые сирены в Харькове меняют на новые: в каких районах их будет больше

В Харькове начали заменять советские системы оповещения — за счет 50 современных устройств, которые ранее передал региону международный комитет Красного Креста.

Сейчас в городе установили 40 управляющих блоков, и впоследствии инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области, рассказал «Суспільному» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он отметил, что новой системой можно управлять дистанционно — с помощью мобильной связи и GPS.

«Значительная часть сирен пойдет на город Харьков, чтобы обновить системы оповещения в районах, которые подверглись наибольшему обстрелу. Это Салтовка, район ХТЗ, также Индустриальный район», — рассказал Сокол.

«Мы ездим по разным направлениям деоккупированных территорий и слышим от людей, что сигнализации не слышно, или она просто отсутствует, или она не отремонтирована. Поэтому мы видим, что есть потребность. Нам показалось, что будет целесообразно предоставить это количество», — пояснил руководитель миссии международного комитета Красного Креста Максим Забалуев.



Фото: Суспільне

В случае отсутствия мобильной сети новые системы можно будет включать вручную.