Старі сирени в Харкові міняють на нові: в яких районах їх буде більше
У Харкові почали замінювати радянські системи оповіщення за рахунок 50 сучасних пристроїв, які раніше передав регіону міжнародний комітет Червоного Хреста.
Наразі у місті встановили 40 керуючих блоків, і згодом інженери замінять і самі сирени – не лише у місті, а й в області, розповів “Суспільному” директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
Він зазначив, що новою системою можна керувати дистанційно – за допомогою мобільного зв’язку та GPS.
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“Значна частка сирен піде на місто Харків, щоб оновити системи оповіщення у районах, які піддалися найбільшому обстрілу. Це Салтівка, район ХТЗ, також Індустріальний район”, – розповів Сокол.
“Ми їздимо по різних напрямках деокупованих територій та чуємо від людей, що сигналізації не чутно, або вона просто відсутня, або вона не відремонтована. Тому ми бачимо, що є потреба. Нам здалося, що буде доцільно надати цю кількість”, – пояснив керівник місії міжнародного комітету Червоного Хреста Максим Забалуєв.
Фото: Суспільне
У разі відсутності мобільної мережі нові системи можна буде вмикати вручну.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 21:59;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали замінювати радянські системи оповіщення за рахунок 50 сучасних пристроїв, які раніше передав регіону міжнародний комітет Червоного Хреста.".