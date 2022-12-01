Старі сирени в Харкові міняють на нові: в яких районах їх буде більше

У Харкові почали замінювати радянські системи оповіщення за рахунок 50 сучасних пристроїв, які раніше передав регіону міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наразі у місті встановили 40 керуючих блоків, і згодом інженери замінять і самі сирени – не лише у місті, а й в області, розповів “Суспільному” директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Він зазначив, що новою системою можна керувати дистанційно – за допомогою мобільного зв’язку та GPS.

“Значна частка сирен піде на місто Харків, щоб оновити системи оповіщення у районах, які піддалися найбільшому обстрілу. Це Салтівка, район ХТЗ, також Індустріальний район”, – розповів Сокол.

“Ми їздимо по різних напрямках деокупованих територій та чуємо від людей, що сигналізації не чутно, або вона просто відсутня, або вона не відремонтована. Тому ми бачимо, що є потреба. Нам здалося, що буде доцільно надати цю кількість”, – пояснив керівник місії міжнародного комітету Червоного Хреста Максим Забалуєв.



Фото: Суспільне

У разі відсутності мобільної мережі нові системи можна буде вмикати вручну.