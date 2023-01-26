З лютого сирени на Харківщині витимуть і при відбої повітряної тривоги
З 1 лютого у Харківській області відбудуться зміни у сигналах електросирен.
Якщо зараз інформація про відбій повітряної тривоги відображається у мобільному додатку “Повітряна тривога”, то з 1 лютого про відбій сповіщатимуть і вуличні сирени, повідомили у пресслужбі ХОВА.
“Сигнал про закінчення повітряної тривоги подаватиметься шляхом безперервного звучання електросирен протягом 30 секунд”, – розповіли у відомстві.
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Раніше в ХОВА повідомляли, що в області старі системи оповіщення змінюють на нові. У Харкові вже встановили 40 блоків, що управляють, далі інженери замінять і самі сирени — не тільки в місті, а й в області.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 18:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 лютого у Харківській області відбудуться зміни у сигналах електросирен.".