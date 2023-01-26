В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)

В Ізюмі на Харківщині, який суттєво зруйнований російськими обстрілами, повністю відновили електрику та нині налагоджують систему оповіщення.

“У центрі міста “Благоустрій” встановив сигнал повітряної тривоги, що повідомляє про різні види небезпеки, – зазначили у пресслужбі Ізюмської мерії. – Радіус оповіщення звукового сигналу становить 10 км. Оповіщення включається автоматично при оголошенні повітряної тривоги в Харківській області”.

Раніше в ХОВА повідомляли, що в області старі системи оповіщення змінюють на нові. У Харкові вже встановили 40 блоків, що управляють, далі інженери замінять і самі сирени — не тільки в місті, а й в області.