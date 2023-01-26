Live
  • Четвер 26.01.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🔴

В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)

Суспільство 09:51   26.01.2023
Оксана Горун
В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)

В Ізюмі на Харківщині, який суттєво зруйнований російськими обстрілами, повністю відновили електрику та нині налагоджують систему оповіщення.

“У центрі міста “Благоустрій” встановив сигнал повітряної тривоги, що повідомляє про різні види небезпеки, – зазначили у пресслужбі Ізюмської мерії. – Радіус оповіщення звукового сигналу становить 10 км. Оповіщення включається автоматично при оголошенні повітряної тривоги в Харківській області”.

  • Читайте також: В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)

    • Раніше в ХОВА повідомляли, що в області старі системи оповіщення змінюють на нові. У Харкові вже встановили 40 блоків, що управляють, далі інженери замінять і самі сирени — не тільки в місті, а й в області.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:01
    Без Булгакова та Тютчева – на Харківщині продовжують перейменовувати вулиці
    15:30
    Синєгубов з генералом армії США Келлоґом та делегацією США відвідали Ізюм
    16:33
    З моменту деокупації населення Ізюма зросло вчетверо – Синєгубов
    13:09
    В Ізюмі повністю відновили світло у вцілілих будинках міста – ХОВА
    20:39
    Меморіальну дошку маршалу Жукову демонтують у місті на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 09:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині, який суттєво зруйнований російськими обстрілами, повністю відновили електрику та нині налагоджують систему оповіщення".