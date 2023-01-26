В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)
В Ізюмі на Харківщині, який суттєво зруйнований російськими обстрілами, повністю відновили електрику та нині налагоджують систему оповіщення.
“У центрі міста “Благоустрій” встановив сигнал повітряної тривоги, що повідомляє про різні види небезпеки, – зазначили у пресслужбі Ізюмської мерії. – Радіус оповіщення звукового сигналу становить 10 км. Оповіщення включається автоматично при оголошенні повітряної тривоги в Харківській області”.
Читайте також: В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)
Раніше в ХОВА повідомляли, що в області старі системи оповіщення змінюють на нові. У Харкові вже встановили 40 блоків, що управляють, далі інженери замінять і самі сирени — не тільки в місті, а й в області.
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині, який суттєво зруйнований російськими обстрілами, повністю відновили електрику та нині налагоджують систему оповіщення".