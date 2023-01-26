В Изюме установили новую систему оповещения о воздушных тревогах (видео)

В Изюме на Харьковщине, который существенно разрушен российскими обстрелами, полностью восстановили электричество и сейчас налаживают систему оповещения.

«В центре города «Благоустройство» установило сигнал воздушной тревоги, сообщающий о различных видах опасности, — отметили в пресс-службе Изюмской мэрии. — Радиус оповещения звукового сигнала составляет 10 км. Оповещение включается автоматически при объявлении воздушной тревоги по Харьковской области».

Ранее в ХОВА сообщали о том, что в области старые системы оповещения меняют на новые. В Харькове уже установили 40 управляющих блоков, далее инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области.