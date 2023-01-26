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В Изюме установили новую систему оповещения о воздушных тревогах (видео)

Общество 09:51   26.01.2023
Оксана Горун
В Изюме установили новую систему оповещения о воздушных тревогах (видео) Фото: Изюмский горсовет

В Изюме на Харьковщине, который существенно разрушен российскими обстрелами, полностью восстановили электричество и сейчас налаживают систему оповещения.

«В центре города «Благоустройство» установило сигнал воздушной тревоги, сообщающий о различных видах опасности, — отметили в пресс-службе Изюмской мэрии. — Радиус оповещения звукового сигнала составляет 10 км. Оповещение включается автоматически при объявлении воздушной тревоги по Харьковской области».

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    • Ранее в ХОВА сообщали о том, что в области старые системы оповещения меняют на новые. В Харькове уже установили 40 управляющих блоков, далее инженеры заменят и сами сирены — не только в городе, но и в области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине, который существенно разрушен российскими обстрелами, полностью восстановили электричество и сейчас налаживают систему оповещения".