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Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:17   27.01.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении на 6:00 27 января.

«Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных  пунктов Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестовое и Лозовую», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Командование ВСУ также привело финальную статистику очередной массированной ракетной атаки, которую РФ провела 26 января.

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«За прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении на 6:00 27 января".