Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении на 6:00 27 января.

«Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестовое и Лозовую», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Командование ВСУ также привело финальную статистику очередной массированной ракетной атаки, которую РФ провела 26 января.

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«За прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты», — сообщили в ГШ.