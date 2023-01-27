Армія РФ обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 27 січня.

“Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову”, – перерахували у ранковому зведенні Генштабу.

Командування ЗСУ також навело фінальну статистику щодо чергової масованої ракетної атаки, яку РФ провела 26 січня.

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“За минулу добу противник завдав 44 авіаційних ударів. 18 з них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Всі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких були знищені. Також здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти”, – повідомили в ГШ.