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Kraken вновь набирает бойцов: как попасть в харьковское спецподразделение

Происшествия 19:37   01.02.2023
Елена Нагорная
Kraken вновь набирает бойцов: как попасть в харьковское спецподразделение

Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken.

Присоединиться к Kraken могут как гражданские, так и военные. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка, сообщается в Telegram спецподразделения.

«Будет трудно, придется многому научиться, многое пройти. Но если ты пройдешь вместе с нами этот путь до конца — это будет лучшее, что было в твоей жизни. Ты никогда не пожалеешь о своем выборе», — отмечают бойцы.

Анкета для гражданских — по ссылке, а для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 19:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken.".