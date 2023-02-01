Kraken вновь набирает бойцов: как попасть в харьковское спецподразделение
Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken.
Присоединиться к Kraken могут как гражданские, так и военные. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка, сообщается в Telegram спецподразделения.
«Будет трудно, придется многому научиться, многое пройти. Но если ты пройдешь вместе с нами этот путь до конца — это будет лучшее, что было в твоей жизни. Ты никогда не пожалеешь о своем выборе», — отмечают бойцы.
Анкета для гражданских — по ссылке, а для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken.".