Kraken вновь набирает бойцов: как попасть в харьковское спецподразделение

Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken.

Присоединиться к Kraken могут как гражданские, так и военные. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка, сообщается в Telegram спецподразделения.

«Будет трудно, придется многому научиться, многое пройти. Но если ты пройдешь вместе с нами этот путь до конца — это будет лучшее, что было в твоей жизни. Ты никогда не пожалеешь о своем выборе», — отмечают бойцы.

Анкета для гражданских — по ссылке, а для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.