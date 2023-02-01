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Kraken знову набирає бійців: як потрапити до харківського спецпідрозділу

Події 19:37   01.02.2023
Олена Нагорна
Kraken знову набирає бійців: як потрапити до харківського спецпідрозділу

Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken.

Приєднатися до Kraken можуть як цивільні, так і військові. Серед вимог – хороша фізична та психологічна підготовка, повідомляється в Telegram спецпідрозділу.

“Буде важко, доведеться багато чому навчитися, багато чого пройти. Але якщо ти пройдеш разом з нами цей шлях до кінця – це буде найкраще, що було у твоєму житті. Ти ніколи не пошкодуєш про свій вибір”, – зазначають бійці.

Анкета для цивільних – за посиланням, а для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken.".