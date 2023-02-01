Kraken знову набирає бійців: як потрапити до харківського спецпідрозділу
Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken.
Приєднатися до Kraken можуть як цивільні, так і військові. Серед вимог – хороша фізична та психологічна підготовка, повідомляється в Telegram спецпідрозділу.
“Буде важко, доведеться багато чому навчитися, багато чого пройти. Але якщо ти пройдеш разом з нами цей шлях до кінця – це буде найкраще, що було у твоєму житті. Ти ніколи не пошкодуєш про свій вибір”, – зазначають бійці.
Анкета для цивільних – за посиланням, а для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken.".