Kraken знову набирає бійців: як потрапити до харківського спецпідрозділу

Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken.

Приєднатися до Kraken можуть як цивільні, так і військові. Серед вимог – хороша фізична та психологічна підготовка, повідомляється в Telegram спецпідрозділу.

“Буде важко, доведеться багато чому навчитися, багато чого пройти. Але якщо ти пройдеш разом з нами цей шлях до кінця – це буде найкраще, що було у твоєму житті. Ти ніколи не пошкодуєш про свій вибір”, – зазначають бійці.

Анкета для цивільних – за посиланням, а для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут.