Снег и гололед — на всей территории Харьковщины: ситуация на дорогах
Дорожники Харьковщины сообщили, что снег выпал на всей территории региона и местами продолжает идти, но проезд по основным дорогам обеспечен.
«Проезд по государственным дорогам Харьковщины – обеспечен, — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области. — Вечером 31 декабря в Харьковскую область зашел циклон в виде снега в западной и северо-западной частях области. Со временем осадки распространились в центральной и юго-западной частях области. Ночью почти по всей территории области наблюдались осадки в виде снега. Утром 1 февраля облачно, местами наблюдаются осадки в виде слабого снега. Температура будет колебаться от -1 до -4°С».
Снег на дорогах расчищали 101 единица спецтехники и 142 работника, отметили в САД. За сутки использовали 647 кубометров песчано-солевой смеси.
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«Состояние покрытия на дорогах – мокрое, обработанное ПСС. Продолжаются работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения», — отметили дорожники.
Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 12:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники Харьковщины сообщили, что снег выпал на всей территории региона и местами продолжает идти, но проезд по основным дорогам обеспечен".