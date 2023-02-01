Снег и гололед — на всей территории Харьковщины: ситуация на дорогах

Дорожники Харьковщины сообщили, что снег выпал на всей территории региона и местами продолжает идти, но проезд по основным дорогам обеспечен.

«Проезд по государственным дорогам Харьковщины – обеспечен, — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области. — Вечером 31 декабря в Харьковскую область зашел циклон в виде снега в западной и северо-западной частях области. Со временем осадки распространились в центральной и юго-западной частях области. Ночью почти по всей территории области наблюдались осадки в виде снега. Утром 1 февраля облачно, местами наблюдаются осадки в виде слабого снега. Температура будет колебаться от -1 до -4°С».

Снег на дорогах расчищали 101 единица спецтехники и 142 работника, отметили в САД. За сутки использовали 647 кубометров песчано-солевой смеси.

«Состояние покрытия на дорогах – мокрое, обработанное ПСС. Продолжаются работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения», — отметили дорожники.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию.