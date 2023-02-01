Снег в Харькове: улицы расчищают более 2000 коммунальщиков (фото)
В Харькове убирают улицы, дворы и дороги. Мэрия сообщила подробности о работах 1 февраля.
«В работах по уборке снега в Харькове задействовано 2068 работников коммунальных предприятий. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также работает 69 единиц автотракторной техники и 115 единиц средств малой механизации», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, во дворах работают 1797 дворников «Харьковблагоустройства», а в парках, скверах и других объектах «Харьковзеленстроя» — еще 271 рабочий.
«Дороги города приводят в порядок 100 единиц спецтехники и 169 рабочих КП «Дорремстрой». За предыдущие сутки для предотвращения образования гололеда было использовано 139 куб. м песчано-солевой смеси и 375 т соли», — сообщили статистику в мэрии.
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Ранее дорожники предупредили жителей Харьковщины об ухудшении погоды в регионе и гололеде.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове убирают улицы, дворы и дороги. Мэрия сообщила подробности о работах 1 февраля".