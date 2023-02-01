Снег в Харькове: улицы расчищают более 2000 коммунальщиков (фото)

В Харькове убирают улицы, дворы и дороги. Мэрия сообщила подробности о работах 1 февраля.

«В работах по уборке снега в Харькове задействовано 2068 работников коммунальных предприятий. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также работает 69 единиц автотракторной техники и 115 единиц средств малой механизации», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, во дворах работают 1797 дворников «Харьковблагоустройства», а в парках, скверах и других объектах «Харьковзеленстроя» — еще 271 рабочий.

«Дороги города приводят в порядок 100 единиц спецтехники и 169 рабочих КП «Дорремстрой». За предыдущие сутки для предотвращения образования гололеда было использовано 139 куб. м песчано-солевой смеси и 375 т соли», — сообщили статистику в мэрии.

Ранее дорожники предупредили жителей Харьковщины об ухудшении погоды в регионе и гололеде.