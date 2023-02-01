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Сніг у Харкові: вулиці розчищають понад 2000 комунальників (фото)

Харків 11:10   01.02.2023
Оксана Горун
Сніг у Харкові: вулиці розчищають понад 2000 комунальників (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові прибирають вулиці, двори та дороги. Мерія повідомила подробиці про роботи 1 лютого.

“У роботах із прибирання снігу в Харкові задіяно 2068 працівників комунальних підприємств. Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, також працює 69 одиниць автотракторної техніки та 115 одиниць засобів малої механізації”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, у дворах працюють 1797 двірників “Харківблагоустрою”, а в парках, скверах та інших об’єктах “Харківзеленбуду” – ще 271 робітник.

“1 лютого, дороги міста приводять до ладу 100 одиниць спецтехніки та 169 робітників КП “Шляхрембуд”. За попередню добу для запобігання утворенню ожеледиці було використано 139 куб. м піщано-сольової суміші та 375 т солі”, — повідомили статистику в мерії.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прибирають вулиці, двори та дороги. Мерія повідомила подробиці про роботи 1 лютого".