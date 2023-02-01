Сніг у Харкові: вулиці розчищають понад 2000 комунальників (фото)

У Харкові прибирають вулиці, двори та дороги. Мерія повідомила подробиці про роботи 1 лютого.

“У роботах із прибирання снігу в Харкові задіяно 2068 працівників комунальних підприємств. Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, також працює 69 одиниць автотракторної техніки та 115 одиниць засобів малої механізації”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, у дворах працюють 1797 двірників “Харківблагоустрою”, а в парках, скверах та інших об’єктах “Харківзеленбуду” – ще 271 робітник.

“1 лютого, дороги міста приводять до ладу 100 одиниць спецтехніки та 169 робітників КП “Шляхрембуд”. За попередню добу для запобігання утворенню ожеледиці було використано 139 куб. м піщано-сольової суміші та 375 т солі”, — повідомили статистику в мерії.

Раніше шляховики попередили мешканців Харківщини про погіршення погоди в регіоні та ожеледицю.