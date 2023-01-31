У Харківській області 1 та 2 лютого зіпсується погода, очікують ожеледицю
1 та 2 лютого, за прогнозами синоптиків, у Харківській області спостерігатиметься ускладнення погодних умов, повідомила ХОВА.
Очікуються опади у вигляді снігу, температура буде коливатися від -1°С до -5°С, внаслідок чого ймовірно утвориться ожеледиця.
Дорожники радять утриматися від поїздок на далекі дистанції, бути пильними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.
Також отримати інформацію про стан проїзду та звернутися за допомогою можна до Єдиного контакт-центру Укравтодору: +38 067 400 60 80.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 та 2 лютого, за прогнозами синоптиків, у Харківській області спостерігатиметься ускладнення погодних умов, повідомила ХОВА.".