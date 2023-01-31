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В Харьковской области 1 и 2 февраля испортится погода, ожидают гололед

Общество 17:08   31.01.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области 1 и 2 февраля испортится погода, ожидают гололед

1 и 2 февраля, по прогнозам синоптиков, в Харьковской области будет наблюдаться усложнение погодных условий, сообщила ХОВА.

Ожидаются осадки в виде снега, температура будет колебаться от -1 до -5°С, из-за чего вероятно образуется гололедица.

Дорожники советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть бдительными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Также получить информацию о состоянии дороги и обратиться за помощью можно в Единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 и 2 февраля, по прогнозам синоптиков, в Харьковской области будет наблюдаться усложнение погодных условий, сообщила ХОВА.".