В Харьковской области 1 и 2 февраля испортится погода, ожидают гололед

1 и 2 февраля, по прогнозам синоптиков, в Харьковской области будет наблюдаться усложнение погодных условий, сообщила ХОВА.

Ожидаются осадки в виде снега, температура будет колебаться от -1 до -5°С, из-за чего вероятно образуется гололедица.

Дорожники советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть бдительными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Также получить информацию о состоянии дороги и обратиться за помощью можно в Единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80.