Сніг та ожеледиця – на всій території Харківщини: ситуація на дорогах

Дорожники Харківщини повідомили, що сніг випав на всій території регіону та місцями продовжує йти, але проїзд основними дорогами забезпечений.

“Проїзд державними дорогами Харківщини – забезпечений, – повідомили у Службі автомобільних доріг у Харківській області. – Увечері 31 грудня до Харківської області зайшов циклон у вигляді снігу у західній та північно-західній частинах області. Згодом опади поширилися в центральній та південно-західній частинах області. Вночі майже по всій території області спостерігалися опади у вигляді снігу. Вранці 1 лютого буде хмарно, місцями спостерігаються опади у вигляді слабкого снігу. Температура коливатиметься від -1 до -4°C”.

Сніг на дорогах розчищали 101 одиниця спецтехніки та 142 працівники, зазначили в САД. За добу використали 647 кубометрів піщано-сольової суміші.

“Стан покриття на дорогах – мокрий, оброблений ПСС. Продовжуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення”, – зазначили шляховики.

Водіїв просять бути обережними та дотримуватися дистанції.