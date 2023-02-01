Сніг та ожеледиця – на всій території Харківщини: ситуація на дорогах
Дорожники Харківщини повідомили, що сніг випав на всій території регіону та місцями продовжує йти, але проїзд основними дорогами забезпечений.
“Проїзд державними дорогами Харківщини – забезпечений, – повідомили у Службі автомобільних доріг у Харківській області. – Увечері 31 грудня до Харківської області зайшов циклон у вигляді снігу у західній та північно-західній частинах області. Згодом опади поширилися в центральній та південно-західній частинах області. Вночі майже по всій території області спостерігалися опади у вигляді снігу. Вранці 1 лютого буде хмарно, місцями спостерігаються опади у вигляді слабкого снігу. Температура коливатиметься від -1 до -4°C”.
Сніг на дорогах розчищали 101 одиниця спецтехніки та 142 працівники, зазначили в САД. За добу використали 647 кубометрів піщано-сольової суміші.
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“Стан покриття на дорогах – мокрий, оброблений ПСС. Продовжуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення”, – зазначили шляховики.
Водіїв просять бути обережними та дотримуватися дистанції.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 12:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини повідомили, що сніг випав на всій території регіону та місцями продовжує йти, але проїзд основними дорогами забезпечений".