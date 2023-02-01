Live
  • Среда 01.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

В Харькове заработала на полную мощность обновленная котельная

Общество 17:35   01.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове заработала на полную мощность обновленная котельная

Котельная в Индустриальном районе, которую в текущем году полностью реконструировали по проекту Всемирного банка, начала работать на полную мощность, сообщила мэрия.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 40 жилых домов, одну школу и два детских сада.

В реконструированной котельной новые котлы, система водоподготовки и насосы с частотной регулировкой, и всем управляет автоматика.

От старой котельной, которую начали демонтировать еще в 2021 году, остались только стены и конструктив.

Благодаря полной реконструкции котельная может работать автономно от генератора мощностью 300 киловатт.

В ближайших планах теплоэнергетиков в этом микрорайоне довести до новых стандартов внутридомовые и квартальные сети.

Читайте также: Уничтоженную обстрелом котельную в Харькове полностью восстановили (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

21:16
Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр
20:57
135 разбитых обстрелами домов восстановили в Харькове в 2022 году — Терехов
18:50
Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий)
18:37
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и подготовке РФ к атакам на ряде направлений
17:36
Житель Печенежской громады погиб, выполняя боевое задание в районе Бахмута

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове заработала на полную мощность обновленная котельная»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котельная в Индустриальном районе, которую в текущем году полностью реконструировали по проекту Всемирного банка, начала работать на полную мощность, сообщила мэрия.".