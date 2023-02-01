В Харькове заработала на полную мощность обновленная котельная
Котельная в Индустриальном районе, которую в текущем году полностью реконструировали по проекту Всемирного банка, начала работать на полную мощность, сообщила мэрия.
Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 40 жилых домов, одну школу и два детских сада.
В реконструированной котельной новые котлы, система водоподготовки и насосы с частотной регулировкой, и всем управляет автоматика.
От старой котельной, которую начали демонтировать еще в 2021 году, остались только стены и конструктив.
Благодаря полной реконструкции котельная может работать автономно от генератора мощностью 300 киловатт.
В ближайших планах теплоэнергетиков в этом микрорайоне довести до новых стандартов внутридомовые и квартальные сети.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котельная в Индустриальном районе, которую в текущем году полностью реконструировали по проекту Всемирного банка, начала работать на полную мощность, сообщила мэрия.".