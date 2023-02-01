У Харкові запрацювала на повну потужність оновлена котельня

Котельня в Індустріальному районі, яку поточного року повністю реконструювали за проектом Світового банку, почала працювати на повну потужність, повідомила мерія.

Котельня забезпечує теплом та гарячою водою 40 житлових будинків, одну школу та два дитячі садки.

У реконструйованій котельні нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням, і всім керує автоматика.



Від старої котельні, яку почали демонтувати ще 2021 року, залишилися лише стіни та конструктив.





Завдяки повній реконструкції котельня може працювати автономно від генератора потужністю 300 кіловат.





У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні довести до нових стандартів внутрішньобудинкові та квартальні мережі.