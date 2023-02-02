Горожане вернулись: подача холодной воды в Харькове вышла на довоенный уровень
В Харькове холодное водоснабжение восстановлено до уровня довоенного времени. Сейчас горожане ежесуточно потребляют около 400 тысяч м³ воды.
Об этом сообщил заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
В первые месяцы войны, по его словам, объемы подачи воды были сокращены в несколько раз — в основном из-за того, что значительная часть харьковчан эвакуировалась из города.
«Руководство предприятия приняло все необходимые меры для того, чтобы все жители, оставшиеся в Харькове, обязательно были с водой. Своевременно проводились текущие ремонтные работы на сетях, оперативно ликвидировались аварии на поврежденных врагом водоводах и восстанавливались другие важные производственные объекты. Детально анализировали ситуацию и по мере возвращения харьковчан подачу воды увеличивали. Важно и то, что качество воды соответствует всем необходимым требованиям», — отметил Волков.
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При этом, напомнил он, в 2022 году коммунальщики заменили более 10 километров трубопроводов.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове холодное водоснабжение восстановлено до уровня довоенного времени. Сейчас горожане ежесуточно потребляют около 400 тысяч м³ воды.".