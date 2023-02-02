Містяни повернулися: подача холодної води в Харкові вийшла на довоєнний рівень
У Харкові холодне водопостачання відновлене до рівня довоєнного часу. Наразі містяни щодобово споживають близько 400 тисяч м³ води.
Про це повідомив заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства КП “Харківводоканал” Владлен Волков.
У перші місяці війни, за його словами, подача води була скорочена у кілька разів – здебільшого через те, що значна частина харків’ян евакуювалась із міста.
“Керівництво підприємства вжило всіх необхідних заходів для того, щоб усі жителі, що залишилися в Харкові, обов’язково були з водою. Своєчасно проводились поточні ремонтні роботи на мережах, оперативно ліквідувалися аварії на пошкоджених ворогом водоводах та відновлювалися інші важливі виробничі об’єкти. Детально аналізували ситуацію та в міру повернення харків’ян подачу води збільшували. Важливим є і те, що якість води відповідає всім необхідним вимогам”, – зазначив Волков.
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При цьому, нагадав він, у 2022 році комунальники замінили понад 10 кілометрів трубопроводів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові холодне водопостачання відновлене до рівня довоєнного часу. Наразі містяни щодобово споживають близько 400 тисяч м³ води.".