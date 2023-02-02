Проезд обеспечен: на дороги Харьковщины высыпали 840 кубов песка с солью

Дорожники Харьковщины сообщили о состоянии проезжей части в регионе.

В ХОВА со ссылкой на информацию дорожников заявили, что проезд по дорогам области обеспечен.

«По состоянию на 10:00 в области продолжаются осадки в виде слабого и мокрого снега, местами с переходом в слабый дождь. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -5°С ночью до +3°С днем. Об этом сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», — отметила пресс-служба ХОВА.

На дорогах местного значения сейчас работают 56 единиц спецтехники и 70 дорожников. Трассы государственного значения расчищает еще сотня единиц техники.

«К работам на дорогах государственного значения привлекли 102 единицы спецтехники и использовали около 840 куб. м песчано-солевой смеси», — привели данные в ХОВА.

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Напомним, по прогнозу синоптиков, мокрый снег на Харьковщине продолжится и завтра, 3 февраля. Из-за перепадов температуры сохранится и гололедица.