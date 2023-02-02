Проїзд забезпечений: на дороги Харківщини висипали 840 кубів піску із сіллю
Дорожники Харківщини повідомили про стан проїжджої частини в регіоні.
У ХОВА з посиланням на інформацію шляховиків заявили, що проїзд дорогами області забезпечений.
“Станом на 10:00 в області продовжуються опади у вигляді слабкого та мокрого снігу, місцями з переходом у слабкий дощ. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -5°C вночі до +3°C вдень. Про це повідомили у ДП “Дороги Харківщини”, – зазначила пресслужба ХОВА.
На дорогах місцевого значення зараз працюють 56 одиниць спецтехніки та 70 шляховиків. Траси державного значення розчищає сотня одиниць техніки.
“До робіт на дорогах державного значення залучили 102 одиниці спецтехніки та використали близько 840 куб. м піщано-сольової суміші”, – привели дані в ХОВА.
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Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, мокрий сніг на Харківщині триватиме й завтра, 3 лютого. Через перепади температури збережеться й ожеледиця.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини повідомили про стан проїжджої частини в регіоні".