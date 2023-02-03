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Мэр Харькова Терехов прокомментировал списание долгов за коммуналку

Общество 13:58   03.02.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Мэр Харькова Терехов прокомментировал списание долгов за коммуналку

Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», Игорь Терехов сообщил, что харьковчан сейчас не заставляют платить за коммунальные услуги.

«Что касается списания долгов в настоящее время, когда идет война, это должно предусмотреть руководство государства — я имею в виду Кабинет министров, который даст четкий ответ, будут ли они списывать или не будут списывать. Но мы никого сейчас не заставляем платить, потому что понимаем, что у многих людей нет работы и средств, чтобы платить», — сказал мэр Харькова.

При этом Терехов поблагодарил харьковчан, которые находят возможность оплачивать коммунальные услуги.

«Потому что есть проценты мобилизации по водоканалу, по «Харьковским тепловым сетям». И люди платят. Где-то более 50-60% сейчас начали платить коммунальные услуги», — отметил Терехов.

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Он признался, что городу, безусловно, тяжело в таких условиях, ведь недостающие суммы для работы коммунальных предприятий приходится дотировать из бюджета Харькова.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», Игорь Терехов сообщил, что харьковчан сейчас не заставляют платить за коммунальные услуги".