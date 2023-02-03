Мэр Харькова Терехов прокомментировал списание долгов за коммуналку

Отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», Игорь Терехов сообщил, что харьковчан сейчас не заставляют платить за коммунальные услуги.

«Что касается списания долгов в настоящее время, когда идет война, это должно предусмотреть руководство государства — я имею в виду Кабинет министров, который даст четкий ответ, будут ли они списывать или не будут списывать. Но мы никого сейчас не заставляем платить, потому что понимаем, что у многих людей нет работы и средств, чтобы платить», — сказал мэр Харькова.

При этом Терехов поблагодарил харьковчан, которые находят возможность оплачивать коммунальные услуги.

«Потому что есть проценты мобилизации по водоканалу, по «Харьковским тепловым сетям». И люди платят. Где-то более 50-60% сейчас начали платить коммунальные услуги», — отметил Терехов.

Он признался, что городу, безусловно, тяжело в таких условиях, ведь недостающие суммы для работы коммунальных предприятий приходится дотировать из бюджета Харькова.