Мер Харкова Терехов прокоментував списання боргів за комуналку
Відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, Ігор Терехов повідомив, що харків’ян наразі не змушують платити за комунальні послуги.
“Що стосується списання боргів нині, коли йде війна, це має передбачити керівництво держави – я маю на увазі Кабінет міністрів, який дасть чітку відповідь, чи списуватимуть вони чи не списуватимуть. Але ми нікого зараз не змушуємо платити, бо розуміємо, що багато людей не мають роботи та коштів, щоб платити”, – сказав мер Харкова.
При цьому Терехов подякував харків’янам, які знаходять можливість оплачувати комунальні послуги.
“Тому що є відсотки мобілізації водоканалом, “Харківськими тепловими мережами”. І люди платять. Десь більше 50-60% зараз почали платити за комунальні послуги”, – зазначив Терехов.
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Він зізнався, що місту, безумовно, важко в таких умовах, адже суми, яких бракує, для роботи комунальних підприємств, доводиться дотувати з бюджету Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 13:58;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, Ігор Терехов повідомив, що харків’ян наразі не змушують платити за комунальні послуги".