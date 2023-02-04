Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ

Список политиков и чиновников времен Януковича, которых президент Владимир Зеленский планирует лишить украинского гражданства по причине наличия у них российских паспортов, опубликовало издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

В сегодняшнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что «подписал документы» в отношении лиц, у которых СБУ обнаружила российское гражданство.

«Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства», — сказал Зеленский.

В списке на лишение гражданства, опубликованном СМИ, есть депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев (сын экс-нардепа Дмитрия Шенцева), избранный от ныне запрещенной «ОП-ЗЖ», который несколько дней назад заявил, что слагает депутатские полномочия.



Фото: Цензор.НЕТ

Официальные документы на данный момент не публиковались.