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Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ

Общество 21:20   04.02.2023
Елена Нагорная
Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ

Список политиков и чиновников времен Януковича, которых президент Владимир Зеленский планирует лишить украинского гражданства по причине наличия у них российских паспортов, опубликовало издание «Цензор.НЕТ»  со ссылкой на собственные источники.

В сегодняшнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что «подписал документы» в отношении лиц, у которых СБУ обнаружила российское гражданство.

«Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства», — сказал Зеленский.

В списке на лишение гражданства, опубликованном СМИ, есть депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев (сын экс-нардепа Дмитрия Шенцева), избранный от ныне запрещенной «ОП-ЗЖ», который несколько дней назад заявил, что слагает депутатские полномочия.


Фото: Цензор.НЕТ

Официальные документы на данный момент не публиковались.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 21:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Список политиков и чиновников времен Януковича, которых президент Владимир Зеленский планирует лишить украинского гражданства по причине наличия у них российских паспортов, опубликовало издание «Цензор.НЕТ»  со ссылкой на собственные источники.".