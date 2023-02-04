Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ
Список политиков и чиновников времен Януковича, которых президент Владимир Зеленский планирует лишить украинского гражданства по причине наличия у них российских паспортов, опубликовало издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.
В сегодняшнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что «подписал документы» в отношении лиц, у которых СБУ обнаружила российское гражданство.
«Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства», — сказал Зеленский.
В списке на лишение гражданства, опубликованном СМИ, есть депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев (сын экс-нардепа Дмитрия Шенцева), избранный от ныне запрещенной «ОП-ЗЖ», который несколько дней назад заявил, что слагает депутатские полномочия.
Фото: Цензор.НЕТ
Официальные документы на данный момент не публиковались.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Список политиков и чиновников времен Януковича, которых президент Владимир Зеленский планирует лишить украинского гражданства по причине наличия у них российских паспортов, опубликовало издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.".