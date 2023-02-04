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Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ

Політика 21:20   04.02.2023
Олена Нагорна
Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ

Список політиків та чиновників часів Януковича, яких президент Володимир Зеленський планує позбавити українського громадянства через наявність у них російських паспортів, опублікувало видання “Цензор.НЕТ”  із посиланням на власні джерела.

У сьогоднішньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що “підписав документи” щодо осіб, у яких СБУ виявила російське громадянство.

“Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства”, – сказав Зеленський.

У списку на позбавлення громадянства, опублікованому ЗМІ, є депутат Харківської обласної ради Микита Шенцев (син екснардепа Дмитра Шенцева), обраний від нині забороненої “ОП-ЗЖ”, який кілька днів тому заявив, що складає депутатські повноваження.


Фото: Цензор.НЕТ

Офіційні документи наразі не публікувалися.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 21:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Список політиків та чиновників часів Януковича, яких президент Володимир Зеленський планує позбавити українського громадянства через наявність у них російських паспортів, опублікувало видання “Цензор.НЕТ”  із посиланням на власні джерела.".