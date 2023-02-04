Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ
Список політиків та чиновників часів Януковича, яких президент Володимир Зеленський планує позбавити українського громадянства через наявність у них російських паспортів, опублікувало видання “Цензор.НЕТ” із посиланням на власні джерела.
У сьогоднішньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що “підписав документи” щодо осіб, у яких СБУ виявила російське громадянство.
“Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства”, – сказав Зеленський.
У списку на позбавлення громадянства, опублікованому ЗМІ, є депутат Харківської обласної ради Микита Шенцев (син екснардепа Дмитра Шенцева), обраний від нині забороненої “ОП-ЗЖ”, який кілька днів тому заявив, що складає депутатські повноваження.
Фото: Цензор.НЕТ
Офіційні документи наразі не публікувалися.
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Ви читали новину: «Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 21:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Список політиків та чиновників часів Януковича, яких президент Володимир Зеленський планує позбавити українського громадянства через наявність у них російських паспортів, опублікувало видання “Цензор.НЕТ” із посиланням на власні джерела.".