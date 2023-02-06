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Бойцы харьковской 92-й ОМБр показали, как уничтожили танк оккупантов (видео)

Происшествия 22:07   06.02.2023
Елена Нагорная
Бойцы харьковской 92-й ОМБр показали, как уничтожили танк оккупантов (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, уничтожили вражеский танк Т-80У «Береза».

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице. На каком направлении оно было снято — военные не уточнили.

Видео: 92-я ОМБр

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 22:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, уничтожили вражеский танк Т-80У «Береза».".