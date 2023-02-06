Бойцы харьковской 92-й ОМБр показали, как уничтожили танк оккупантов (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, уничтожили вражеский танк Т-80У «Береза».

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице. На каком направлении оно было снято — военные не уточнили.

Видео: 92-я ОМБр