Бойцы харьковской 92-й ОМБр показали, как уничтожили танк оккупантов (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, уничтожили вражеский танк Т-80У «Береза».
Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице. На каком направлении оно было снято — военные не уточнили.
Видео: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, уничтожили вражеский танк Т-80У «Береза».".