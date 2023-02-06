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Бійці харківської 92-ї ОМБр показали, як знищили танк окупантів (відео)

Події 22:07   06.02.2023
Олена Нагорна
Бійці харківської 92-ї ОМБр показали, як знищили танк окупантів (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, знищили ворожий танк Т-80У “Береза”.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці. На якому напрямку воно було знято – військові не уточнили.

Відео: 92-га ОМБр

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 22:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, знищили ворожий танк Т-80У “Береза”.".