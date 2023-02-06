Бійці харківської 92-ї ОМБр показали, як знищили танк окупантів (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, знищили ворожий танк Т-80У “Береза”.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці. На якому напрямку воно було знято – військові не уточнили.

Відео: 92-га ОМБр