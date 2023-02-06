Бійці харківської 92-ї ОМБр показали, як знищили танк окупантів (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, знищили ворожий танк Т-80У “Береза”.
Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці. На якому напрямку воно було знято – військові не уточнили.
Відео: 92-га ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 22:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, знищили ворожий танк Т-80У “Береза”.".