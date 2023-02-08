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Армия РФ нанесла авиаудары неподалеку Казачьей Лопани и Олейниково — Генштаб

Происшествия 18:46   08.02.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары неподалеку Казачьей Лопани и Олейниково — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, вблизи Казачьей Лопани и Олейниково, в частности, нанесла авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Как отметили в Генштабе, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях, среди которых Купянское.

На Купянском направлении под огневое воздействие попали районы населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

На Слобожанском направлении без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Червоная Заря, Красное, Липцы, Старица, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголевка, Двуречная и Западное. Враг также нанес авиаудары неподалеку Казачьей Лопани и Олейниково.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, вблизи Казачьей Лопани и Олейниково, в частности, нанесла авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".