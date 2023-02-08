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Враг обстрелял с вертолетов села на севере Харьковщины

Происшествия 17:48   08.02.2023
Елена Нагорная
Враг обстрелял с вертолетов села на севере Харьковщины

8 февраля в Золочевской громаде Харьковской области вражеским обстрелам подверглись села Гурьев Казачок, Червоная Заря, Басово и Уды.

Об этом сообщает в Telegram издание Золочевской громады «Заря» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.

По его словам, села Гурьев Казачок и Басово армия РФ в течение дня обстреливала с вертолетов, в результате ударов из минометов по Червоной Заре повреждены дома, а в 14:30 произошел мощный артиллерийский обстрел села Уды.

Пострадавших в результате этих обстрелов нет.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 февраля в Золочевской громаде Харьковской области вражеским обстрелам подверглись села Гурьев Казачок, Червоная Заря, Басово и Уды.".