Ворог обстріляв із вертольотів села на півночі Харківщини

8 лютого у Золочівській громаді Харківської області зазнали ворожих обстрілів села Гур’їв Козачок, Червона Зоря, Басове та Уди.

Про це повідомляє в Telegram видання Золочівської громади “Зоря” з посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.

За його словами, села Гур’їв Козачок і Басове армія РФ протягом дня обстрілювала з гелікоптерів, внаслідок ударів з мінометів по Червоній Зорі пошкоджено будинки, а о 14:30 стався потужний артилерійський обстріл села Уди.

Постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.