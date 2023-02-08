Ворог обстріляв із вертольотів села на півночі Харківщини
8 лютого у Золочівській громаді Харківської області зазнали ворожих обстрілів села Гур’їв Козачок, Червона Зоря, Басове та Уди.
Про це повідомляє в Telegram видання Золочівської громади “Зоря” з посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.
За його словами, села Гур’їв Козачок і Басове армія РФ протягом дня обстрілювала з гелікоптерів, внаслідок ударів з мінометів по Червоній Зорі пошкоджено будинки, а о 14:30 стався потужний артилерійський обстріл села Уди.
Постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 лютого у Золочівській громаді Харківської області зазнали ворожих обстрілів села Гур’їв Козачок, Червона Зоря, Басове та Уди.".