Армія РФ завдала авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстріляла райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області, поблизу Козачої Лопані та Олійникового, зокрема, завдала авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Як зазначили у Генштабі, супротивник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках, серед яких Куп’янський.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове.

На Слобожанському напрямку без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне. Ворог також завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового.



Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України, попереджають у Генштабі.